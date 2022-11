Clubwatcher Cor (83) volgt al 50 jaar Heinenoord: ‘Soms vragen ze of ik andere wedstrijd heb gezien’

Zeldzaam tussen­tijds vertrek korfbal­coach: ‘Kreeg het idee dat ik niet mijn eigen opstelling mocht maken’

Een tussentijds vertrek in de korfbalwereld: het is bijna een zeldzaamheid, vooral als de prestaties goed zijn. Desondanks koos coach Patrick den Hertog in aanloop naar de zaalcompetitie om per direct op te stappen bij KCR.

9 november