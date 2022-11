Clubwatcher Cor (83) volgt al 50 jaar Heinenoord, zelf deed hij alleen schoolvoetbal: ‘Kom uit fanfarefamilie’

Klassieker tussen Feyenoord Vrouwen en Ajax terug op Varkenoord: ‘Sfeer is supergaaf. Vooral als het vol zit’

De laatste keer dat Feyenoord en Ajax elkaar troffen was in de Kuip. En hoewel iedereen daar zeer over te spreken was, wordt de Klassieker in het vrouwenvoetbal nu toch weer op Varkenoord gespeeld.

2 november