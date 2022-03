Code rood in Rotterdam-West: ‘Het is duidelijk dat we nu betere resultaten moeten gaan boeken’

Het was een noodkreet met een voorspellend tintje, na de 2-0 nederlaag op bezoek bij promovendus Go Ahead. ,,Als we het met deze groep moeten doen, kun je nu al uittekenen hoe dit gaat aflopen”, bereidde coach Henk Fraser zijn club na een matig verlopen zomerse transferwindow alvast voor op een zware strijd om handhaving.