Collegebasketballer Linda verruilt kleine Amerikaanse universiteit voor grote: ‘Ik heb een hekel aan verliezen’

Drie jaar Louisiana, het is in haar stem terug te horen. Praten in haar moerstaal is voor Linda van Schaik, collegebasketbalster in Amerika, niet meer vanzelfsprekend. Het klinkt nu als Engelse woorden naar het Nederlands vertalen. Van Schaik: ,,Een Nederlandse vriendin en ik komen er vaak pas halverwege ons gesprek achter dat we in het Engels praten. Je hebt het gewoon niet door, je praat hier constant Engels.”