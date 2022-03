Comeback Jong Sparta tegen ‘Vogels’ en SHO doet goede zaken: lees hier alles over het amateurvoetbal

voetbal totaalNa de eerste overwinning van het nieuwe jaar heeft tweededivisionist Jong Sparta de smaak te pakken. Vanavond werd ook IJsselmeervogels verslagen. In de eerste klasse kwam het in degradatienood verkerende SHO na een bevrijdende overwinning op gelijke hoogte met rivaal Heinenoord. Wat gebeurde er nog meer op de amateurvelden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

Het in de Jack’s League de laatste weken wat weggezakte Jong Sparta ontving op Het Kasteel IJsselmeervogels. De tegen degradatie strijdende ‘Rooien’ kwamen al binnen tien minuten op voorsprong na een beheerst schot van Ilias Boudouni. Voor rust stelde de belofteploeg van Sparta alweer orde op zaken. Vanaf randje zestien maakte topscorer Marouane Afaker gelijk. Afaker was na de hervatting ook dicht bij de 2-1 voor de Rotterdammers, maar zijn schot werd gekeerd. In de rebound kopte Patrick Brouwer raak.

Derdedivisionist Barendrecht had het vanavond lastig tegen Harkemase Boys, dat dinsdagmiddag meer dan tweehonderd kilometer aflegde om op De Bongerd aan de aftrap te verschijnen. De Friezen waren niet voor niets in de bus gestapt: ze bleken een taaie opponent voor de formatie van Richard Elzinga. Ondanks de spanning, werd er door beide middenmoters niet gescoord: 0-0.

Trainer weggestuurd

In Vlaardingen was meer spektakel. Daar haalde hoofdklasser Zwaluwen in tegen Scherpenzeel. De ploeg van trainer Henk de Zeeuw kwam na een curieuze strafschop vroeg op voorsprong, maar incasseerde nog voor het rustsignaal de gelijkmaker. In de tweede helft nam Scherpenzeel de leiding over. Tot frustratie van de thuisploeg; een kwartier voor tijd legde scheidsrechter Eddy van Yren de wedstrijd stil na commentaar op zijn leiding. De Zeeuw kreeg een rode kaart, maar na een korte onderbreking kon er weer gevoetbald worden. Beide ploegen scoorden nog in het restant, waardoor een 2-3 uitslag op het scorebord verscheen.

In de zo Rotterdamse getinte eerste klasse B kon XerxesDZB dichter bij koploper Nieuwenhoorn kruipen. Tegen BVCB bleef het bij 0-0, waardoor de achterstand op de leider nog vier punten bedraagt. Zaterdag spelen de ‘Zebra’s’ de topper in en tegen Kloetinge, dat na vanavond evenveel punten heeft: 25.

In dezelfde afdeling hoopte SHO vanavond op bezoek bij Papendrecht weer wat punten te sprokkelen. De Oud-Beijerlanders begonnen voortvarend en kwamen al snel op voorsprong. Van elf meter schoot Robin Winkels onberispelijk raak. De ploeg van Sander Fakkel staat al het hele seizoen onderin, maar kon op sportpark Slobbengors goede zaken doen. Dat besef was er helemaal toen bij de thuisploeg Xavier Leenheer vlak voor rust na een forse overtreding met rood het veld uitgestuurd werd.

Vlak voor affluiten maakte Rik Schouten er nog 0-2 van, waardoor SHO nu evenveel punten heeft als rivaal Heinenoord. De voorsprong op de voornaamste concurrenten in de strijd onderin is opgelopen tot respectievelijk vijf (Brielle) en zeven punten (Neptunus-Schiebroek).

Hermes DVS slaat aanval af

In de lagere echelons van het regionale amateurvoetbal ging Deltasport op eigen veld hard onderuit tegen Pelikaan: 0-4. Derdeklasser VFC nam de koppositie weer van Zuidland over na een 0-2 overwinning op OVV. In 3D kwam ook Nieuwerkerk weer bovenaan. Een 0-2 zege bij VVOR was genoeg om SSS voorlopig te passeren. Hermes DVS ging in Vlaardingen op bezoek bij Victoria’04 voor dé kraker van ‘4G’. De Schiedammers lieten zien waarom ze dit seizoen in de vierde klasse bovenaan staan: na doelpunten van Marijn Maagdenberg en Koen Pijpers nam Hermes DVS door een 0-2 zege verder afstand van de ploeg van Warry van Wattum.

Uitslagen Tweede divisie: Jong Sparta-IJsselmeervogels 2-1

Derde divisie: Barendrecht-Harkemase Boys 0-0

Hoofdklasse A: Zwaluwen-Scherpenzeel 2-3

Eerste klasse B : XerxesDZB-BVCB 0-0, Papendrecht-SHO 0-2

Tweede klasse D: Deltasport-Pelikaan 0-4

Derde klasse C: Rijnmond Hoogvliet Sport-VDL 1-0, OVV-VFC 0-1

Derde klasse C (Zuid I): Groot-Ammers-Dilettant 2-2

Derde klasse D: VVOR-Nieuwerkerk 0-2

Vierde klasse G: Victoria’04-Hermes DVS 0-2

Vierde klasse H: Overmaas-ZBVH 3-1