Danny Monster, clubicoon bij Barendrecht: ‘Met titel zet ik de kroon op mijn werk hier’

Beste eerste seizoens­helft voor Sparta in 50 jaar: ‘We hebben het gevoel dat dit het ís’

Op precies de helft van de competitie heeft Sparta al 31 punten, het hoogste aantal in de eredivisie in vijftig jaar. Stabiliteit toonden de Rotterdammers ook zaterdagavond weer bij de rimpelloze zege op Cambuur (0-3). ,,We hebben van alles wat en dat is wat dit elftal erg sterk maakt.’’

24 januari