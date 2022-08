De naam van Okoye valt niet meer bij Sparta, en dat is de verdienste van uitblinker Olij

Dat bondscoach Louis van Gaal zich zorgen maakt om het Nederlandse keepersgilde, dat is geen geheim. Een onbetwiste eerste doelman voor Qatar heeft hij ook nog niet. En dus kijkt hij zo breed mogelijk om zich heen. Toen hij de prijs voor keeper van het jaar in de Keuken Kampioen Divisie eind vorig seizoen uitreikte aan doelman Nick Olij, hoopte hij op een forse stap vooruit voor de toenmalig NAC-keeper: ,,Ik hoop dat je terugkeert naar AZ.”



Alles liep anders. Sparta toonde zich zeer doortastend voor de 27-jarige doelman en hapte toe. Op Spangen had hij – letterlijk en figuurlijk – grote schoenen te vullen. De Nigeriaanse goalie Maduka Okoye werd voor een recordsom verkocht van om en nabij zeven miljoen euro. Afgelopen weekeinde debuteerde hij voor Watford in de League Cup. In het vorige, uiterst moeizame eredivisieseizoen hield de boomlange Okoye Sparta vaak op de been.