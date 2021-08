De vrouw van Han stierf aan corona toen hij in coma lag: ‘Het was een hel’

Mogelijk raakte Han Steenbeek begin januari tijdens een dagopname in het Rotterdamse Ikazia ziekenhuis besmet met het coronavirus. Hetty Steenbeek volgde snel daarna. Beiden werden vervolgens op 19 januari, op Hetty’s verjaardag, opgenomen op de verpleegafdeling van het ziekenhuis. Het echtpaar verhuisde een paar dagen later naar de IC. Daarna werd eerst Hetty en later ook Han in coma gebracht. Toen Han ruim een maand later uit zijn slaap werd teruggehaald, was zijn vrouw overleden en gecremeerd. ,,Voordat Hetty in coma werd gebracht, hebben we nog twee keer kort met elkaar gepraat’’, zegt hij zacht.