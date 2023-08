Excelsior toont beterschap tegen Heracles Almelo, maar moet wel nederlaag slikken

Op Sportpark De Scheetheuvel in Delden leek Excelsior voor het eerst in deze voorbereiding een overwinning te boeken, maar een prachtig doelpunt van Nikolas Agrafitios leverde niet het gewenste eindresultaat op. Toch is het een nederlaag (2-1) met perspectief, beaamt ook trainer Marinus Dijkhuizen.