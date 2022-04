Dejan maakt sterke rentree en is helemaal klaar met geblesseerd zijn: ‘Lichaam is daar niet voor gemaakt’

Voetbal Totaal Wedstrijd Sparta amateurs haalt einde niet en TOGB blijft verrassen: lees hier alles over het amateur­voet­bal

De wedstrijd in de tweede klasse tussen de Sparta amateurs en Deltasport haalde afgelopen weekeinde het einde niet. In die afdeling viel ook Charlois-Rozenburg op: in de laatste minuten ging het aan de Oldegaarde van 2-4 nog naar 5-4. Wat gebeurde er nog meer op de velden in Rotterdam en omstreken? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

18 april