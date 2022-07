Desley Hoogendijk opgelucht na vrijspraak van jaar schorsing: ‘Advocaat en beelden maakten het verschil’

Bijna twee maanden verkeerde Hoogendijk in grote onzekerheid. De 28-jarige Rotterdammer kreeg half mei door de tuchtcommissie van de KNVB een schorsing van een jaar opgelegd naar aanleiding van een vechtpartij in de kantine na afloop van het uitduel bij Terneuzense Boys. ,,Ik zou hebben geschopt, maar dat was niet waar. Ik ben in hoger beroep gegaan en heb een advocaat in de arm genomen. Twee dagen voordat ik me in Zeist moest melden bij de commissie van beroep waren er videobeelden beschikbaar en daarop was te zien dat ik niemand heb geschopt. Het waren beelden gemaakt door een camera van Terneuzense Boys.’’