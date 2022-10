Devin (21) scoort na slopende kankerbehandeling winnende treffer tegen regerend amateurkampioen

Erehaag voor Devin Plank, die tegen Ajax terugkeer­de na zware maanden: ‘Denk dat weinig spelers dit kunnen zeggen’

In de Johan Cruijff ArenA maakte Excelsior Maassluis geen schijn van kans tegen Ajax. De uitschakeling in het toernooi om de TOTO KNVB Beker viel echter in het niet bij de rentree van Devin Plank, wiens leven het voorbije jaar in het teken stond van overleven van kanker ,,Dan blijkt voetbal opeens heel onbelangrijk.’’

21 januari