Deze Amerikaan moet Neptunus naar 20ste landstitel leiden: ‘Druk is hoog, maar dat zijn we wel gewend’

Jeugdteams coachen was in 2016 zijn insteek, maar Gregory ‘Greg’ Muller werd speler bij Curaçao Neptunus en nu is hij zelfs bevorderd tot hoofdcoach. De 31-jarige Amerikaan moet de Rotterdamse honkbalclub dit seizoen naar de twintigste landstitel leiden.