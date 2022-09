Deze club komt uit in kruipkelder van amateurvoetbal: ‘Misschien kunnen we dit seizoen wat vaker winnen’

Blessure Zandbergen smet op eerste zege TOGB: ‘Die 1-3 overwin­ning in Limburg, die verzacht de pijn wel’

TOGB heeft de week die in het teken stond van het overlijden van erelid Arno Koot afgesloten met een knappe overwinning bij Groene Ster (1-3). De Berkelaars boekten daarmee hun eerste zege ooit in de derde divisie. Een smet was het geblesseerd uitvallen van aanvoerder Jay Zandbergen.

