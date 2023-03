Deze spits staat na acht jaar weer in het doel van Strijen: ‘In de schuur lag nog een paar handschoenen’

Aanvaller Zwarte Pijl maant met vinger voor mond publiek Oliveo tot stilte: ‘Ik wilde zeggen: doe het niet’

Waar het duel tussen Oliveo en Zwarte Pijl in december nog bij 0-1 werd gestaakt vanwege een racistisch incident, daar verliep in het zaterdag uitgespeelde restant (0-4) zonder problemen. Al ging Vladislav Smirnov even voorbij aan de oproep van beide clubs om respect te tonen.