Diede van Puffelen zorgt voor unicum in Duitsland: ‘Hamburg stond voor het eerst in finale om landstitel’

Hij greep met zijn team Hamburger Polo Club in zijn eerste seizoen naast de landstitel in de Bundesliga. Ondanks deze deceptie voelt Diede van Puffelen, voormalig speler van Hockey Club Rotterdam, zich thuis in Duitsland. De 30-jarige routinier hoopt na de zomer weer aan te haken bij het Nederlands team.