Dijkhuizen emotioneel na periodetitel Excelsior: ‘Altijd een extra gevoel gehad bij deze club’

Dijkhuizen zegde chagrijn vaarwel: ‘Het is weer leuk om trainer van Excelsior te zijn’

Na een verschrikkelijk jaar mengt Excelsior zich vooralsnog verrassend in de titelstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. Daarvoor is het heersende chagrijn in recordtempo uit Kralingen verdreven. Juist de moeilijke jaren in het verleden laten hoofdcoach Marinus Dijkhuizen (49) de topstart koesteren.

4 december