Dijkhuizen zegde chagrijn vaarwel: ‘Het is weer leuk om trainer van Excelsior te zijn’

Van Egmond over veelbespro­ken strafschop bij Sparta: ‘Net als met hands moet er een duidelij­ker lijn komen’

De voor Sparta fatale strafschop tegen FC Twente (0-1) van zaterdag leidde de afgelopen dagen tot veel ophef in Spangen. Was de overtreding van Giannis Masouras op Michel Vlap nou penaltywaardig of niet? Scheidsrechter Edwin van der Graaf vond eerst van niet. Maar later, op aandringen van VAR Serdar Gözübüyük, wél. Wat vindt scheidsrechtersbaas Dick van Egmond? ,,Dit was een schoolvoorbeeld van een penalty.”

22 november