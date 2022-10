Discussie rondom ‘smokkelpunt’ Feyenoord Basketball: ‘Het zou over de prestatie moeten gaan’

Broers Jeroen en Lennart kunnen niet zonder basketbal: ‘Lokomotief is mijn cluppie, ik ga nooit weg’

Al vanaf het moment dat de broers Lennart (26) en Jeroen (29) Overdevest konden lopen, staat basketbal centraal in hun leven. En dan voornamelijk bij Lokomotief Rijswijk. In hun jeugdjaren moesten ze geregeld leuke reisjes laten schieten voor de sport, maar daardoor spelen ze nu al jaren in de subtop van Nederland. ,,Dit is mijn cluppie, ik ga hier nooit meer weg.”

25 oktober