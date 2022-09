Dit is de route van Feyenoord onder 21 richting de tweede divisie: ‘Kampioen worden en beker winnen’

Oud-Spar­taan Ragnar Ache aast op frisse start na bewogen jaar: ‘In Camp Nou was de sfeer ongeloof­lijk’

Blessures liepen als een rode draad door het afgelopen seizoen van oud-Spartaan Ragnar Ache. Tegelijkertijd maakte hij met Eintracht Frankfurt unieke dingen mee. Over spelen in Camp Nou, de Europa League-winst en willen slagen in Duitsland.

1 september