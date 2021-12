Doelpuntenfenomeen Thijs Dallinga steunt vriendin en topsporter Liz Otten: ‘Ik geef haar qua voeding advies’

V­CN-aanvoerder Lucas Vroom verbijt zich na operatie aan de zijlijn: ‘Helemaal de oude word ik niet meer’

Hij ligt voor op schema, maar het zal nog wel een tijdje duren voordat Lucas Vroom weer inzetbaar is bij ComputerPlan VCN. De 29-jarige volleyballer onderging twee maanden geleden een schouderoperatie, waardoor zijn rol bij de Capelse eredivisionist beperkt is. Vroom staat normaal als aanvoerder in het veld, tijdens zijn revalidatieproces is hij nu als lid aan de technische staf toegevoegd. ,,Een extra paar ogen langs de lijn is nooit weg, maar ik sta liever in het veld.’’

13 december