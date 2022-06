Doelpuntenfenomeen van Poortugaal scoort ook aan de andere kant van de wereld: 'Heerlijk om hier weer te spelen’

Nieuwen­hoorn terug naar de tijden van Eilands Glorie: ‘Het voetbal leeft als nooit tevoren bij de club’

In navolging van SC Feyenoord, dat na enkele seizoenen in de hoofdklasse nu op de drempel van de derde divisie staat, kan voormalige zondagclub Nieuwenhoorn in sneltreinvaart het door de overstap prijsgegeven terrein op zaterdag hebben heroverd. Dan kan de club zich weer met recht als ‘Eilands Glorie’ presenteren.

18 juni