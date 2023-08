Domper voor Excelsior: Lennard Hartjes langere tijd aan de kant met knieblessure

Nick Olij van Sparta naar Feyenoord? Volgens Ed de Goey is dat niet logisch: ‘Wat als Bijlow terugkomt?’

Speelt Nick Olij over een kleine twee weken nog bij Sparta? Het is een vraag die nadrukkelijk boven de markt hangt. De doelman zelf wil graag een stap zetten, maar geïnteresseerde clubs zullen diep in de buidel moeten tasten voor de 28-jarige sluitpost. Als Feyenoord aanklopt, denkt Ed de Goey dat Olij er het beste aan doet om bij Sparta te blijven. ,,Hij moet spelen.”