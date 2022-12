Doodzieke Patrick (44) vertelt in tranen over ziekte: ‘Ze spreken van maanden, dat is echt heel erg moeilijk’

Zuidlands technische man Jaap geniet van seizoen in tweede klasse: ‘Doen bovenin mee, een sprookje’

Tot zijn spijt zag Jaap van Sintmaartensdijk Zuidland in de topper tegen NSVV een pijnlijke 0-3 nederlaag lijden. Echt rouwig om de gemiste kans van de tweedeklasser om zich los te maken van de concurrentie, is het bestuurslid voetbaltechnische zaken echter niet. ,,Stabiliseren is prioriteit.”

11 december