Droomweek voor Suzan Lamens tijdens debuut bij Billie Jean King Cup-team: ‘Het kan heel snel gaan’

Zondag

Eindelijk een weekeinde in Nederland. Suzan Lamens is terug na zes weken Zuid-Amerika met uitstekende resultaten in Ecuador en Colombia waar in de hoofdstad Bogotá haar debuut in een WTA-toernooi in de tweede ronde strandde. ,,Eerst lekker bijgeslapen en dan ga je toch naar tennisvereniging Berkenrode om naar je vader te kijken. Het was wel koud.”