Ducaneaux bouwt bij Heinenoord op brokstukken van degradatie: ‘Er was best een lage irritatiegrens’

Sparta gunt Brym speelminu­ten én WK-kan­sen, maar Steijn ‘wilde hem eigenlijk niet kwijt’

Sparta wil morgen (20.00 uur) tegen directe concurrent FC Volendam voor het eerst dit seizoen winnen op Het Kasteel. Op reservedoelman Tim Coremans na is iedereen fit. Ook trainer Maurice Steijn is uitgerust, want een hectische transferweek heeft hij in tegenstelling tot veel van zijn collega’s niet gehad. Alleen Charles-Andres Brym vertrok op huurbasis naar zijn oude club FC Eindhoven.

2 september