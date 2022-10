DVV’09 apetrots na winst in ‘El Clásico van Flakkee’ op veld 3: ‘Dit is echt zó mooi man, een droom’

Kopzorgen over versterkte degradatie­re­ge­ling: ‘KNVB heeft schijt aan amateur­clubs’

Meer amateurclubs dan ooit zullen dit jaar degraderen. Door de komst van een nieuw voetbalmodel dat binnen twee jaar wordt uitgerold, is het voor clubs in het rechterrijtje nu oppassen geblazen. ,,Als het aan mij ligt, betalen we de KNVB gewoon een jaar niet.”

27 september