Eerste openbare training van Feyenoord trekt flink bekijks

Stand van zaken bij Feyenoord: over een target uit Kroatië, de vertre­kwens van Geertruida en het belletje van Szymanski

Het eerste oefenduel van kampioen Feyenoord met PEC Zwolle was een niemendalletje. De 3-1 winst op het veld van amateurclub VV Smitshoek was minder interessant dan wat zich buiten de lijnen afspeelt in Rotterdam. Een overzicht in zeven hoofdstukken.