Einde aan avontuur van Victoria in hoofdklasse: ‘Berusting of verdriet is er niet, ik ben vooral trots’

Na drie seizoenen kwam er een eind aan het avontuur van de hockeysters van Victoria in de hoofdklasse. Volgens coach Lennard Poillot is degradatie niet het einde van de wereld en kijkt hij met trots terug op één normaal jaar en twee coronaseizoenen. „Berusting of verdriet is er niet, ik ben vooral trots op onszelf.”

Nooit heeft Victoria op het hoogste niveau besloten om qua speelwijze de boel dicht te gooien. „Veel clubs roepen geen degradatiehockey te gaan spelen, maar wij hebben dat écht nooit gedaan”, reageert coach Lennard Poillot. „Als je het standaard achterin angstvallig dichthoudt, komt de klap harder aan dan bij ons. We hebben altijd lekker gehockeyd, met druk gespeeld. Natuurlijk hadden we er graag in gebleven, maar we gaan met gezonde moed weer verder.”

Poillot blijft volgend seizoen ‘gewoon’ in Kralingen actief. „Ik had beloofd dat ik zou blijven als we zouden degraderen.” Wanneer Victoria in de hoofdklasse was gebleven, wist Poillot dat nog niet zeker. „Dan was het weer hetzelfde verhaal geworden. Nu is het een nieuw project, en ik houd wel van projectjes.”

Voordelen aan de degradatie

Poillot ziet dan ook voordelen aan de degradatie. „We hebben genoeg talenten rondlopen en de stap voor de eigen jeugd is nu een stuk kleiner geworden. Deze lichting heeft ook gezien dat er voor spelen in de hoofdklasse écht meer bij komt kijken. Dat je niet goed genoeg bent als je een keer een wedstrijdje kan aanhaken. Maar dat je dat altijd moet opbrengen en zelf extra dingen moet doen en laten. Daar moest de groep waar we ineens mee promoveerden echt aan wennen.”

Gas terugnemen zal Victoria niet doen. „We zakken niet naar tachtig procent terug. Ook al spelen we in de promotieklasse, we blijven hetzelfde doen. Met de jeugd wil ik zelfs graag een extra stap gaan maken”, besluit Poillot.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.