Europees kampioenen Thijs van Dam en Pien Sanders vieren hun goud op Bali

Deceptie Kik Pierie: Excelsior moet verdediger voor ‘onbepaa­lde tijd’ missen

Zijn terugkeer had zowel Excelsior als Kik Pierie zelf anders voorgesteld. De 23-jarige verdediger zit voor ‘onbepaalde tijd’ in de lappenmand door een voetblessure. En het nieuwe eredivisieseizoen is pas net begonnen.