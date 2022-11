Ex-voorzitter Wim de Rooij nu razende clubreporter: ‘Moeilijk om bij Rijsoord lichtpuntjes te vinden’

Dit is wat je moet weten over de jaarcij­fers van Sparta: eigen vermogen stijgt, begrotings­te­kort blijft pijnpunt

Sparta presenteerde deze week de jaarcijfers over het seizoen 2021/2022. Het eigen vermogen is gegroeid, evenals het spelersbudget. Pijnpunt blijft het jaarlijkse tekort op de begroting, dat dit seizoen 2,6 miljoen euro bedraagt. Hoe zit dat? Zes vragen en antwoorden over de jaarcijfers van Sparta.

2 november