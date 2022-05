Excelsior geeft in absolute slotseconden zege weg in finale play-offs tegen ADO

Gescheld op de tribunes, spelers slaan de handen voor hun ogen. ADO Den Haag viert de gelijkmaker van Sem Steijn alsof promotie een feit is. Lang leek Excelsior met een voorsprong aan de return te gaan beginnen, maar ADO beloonde zich in de absolute slotfase van de wedstrijd alsnog na de storm die het in de slotfase ontketende in het Rotterdamse strafschopgebied. Frustraties namen vervolgens de overhand op de tribunes, waar een grote vechtpartij uiteindelijk moest worden gesust door de politie.

Het trok een grauwe laag over een heerlijke wedstrijd, waarin ADO als de morele winnaar van het veld stapte. Het leidde logischerwijs tot feestende Hagenaars en terneergeslagen Rotterdammers na het laatste fluitsignaal. Natuurlijk, de late gelijkmaker zegt niets over wie zich vanaf komende zondag weer eredivisionist mag noemen. Maar ontegenzeggelijk zal de treffer bij ADO voor een gigantische boost van het vertrouwen zorgen. Excelsior moet de mineurstemming daarentegen zo snel mogelijk van zich afschudden.

Diverse kansen

Het zag er tot de negentigste minuut nog zo rooskleurig uit voor Excelsior. Kort na rust had Marouan Azarkan de thuisploeg eindelijk beloond, nadat zijn ploeggenoten voor de onderbreking diverse kansen op de openingstreffer om zeep hadden geholpen. Invaller Couhaib Driouech snelde langs zijn directe tegenstander, gaf de bal laag voor en zag zijn voorzet gepromoveerd worden tot een treffer. Opnieuw greep Driouech de hoofdrol: met treffers tegen Roda en Heracles hield hij de Kralingse promotiedroom al in leven.

Al vanaf het beginsignaal toonde ADO haar grootste kracht: duelkracht en power in de wedstrijd gooien. Het bleek dit seizoen vaak een valkuil voor de Rotterdammers. Zo werd het fysiek sterke FC Eindhoven dit seizoen tweemaal een plaag voor de Kralingers, terwijl ADO de wedstrijd in Rotterdam afgelopen januari nog met 2-3 wist te winnen. Vanavond gooide ook de ploeg van Marinus Dijkhuizen de beuk erin. De imposante spits Thomas Verheydt? Hij had een flinke kluif aan Excelsior-aanvoerder Redouan El Yaakoubi, die het weerzien met in zijn ogen de beste spits van de eerste divisie had omcirkeld in zijn agenda.