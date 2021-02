Excelsior geniet van ‘bijzondere speler die je niet veel ziet’; ‘Begrijpelijk als hij op de scoutingslijstjes staat’

Deze speler van Excelsior vindt de Keuken Kampioen Divisie een ren-je-rot-competitie: ‘De eredivisie ligt mij veel beter’

24 januari Hij leek op een zijspoor geraakt bij Excelsior, maar Luigi Bruins is terug als basisspeler bij de Kralingse eerstedivisionist. En de routinier, meteen scorend tegen TOP Oss (1-3 zege), denkt op zijn leeftijd - 33 is de aanvallende middenvelder - meer dan vroeger na over zijn toekomst: ‘Wat gaat hij volgend seizoen en daarna doen?’