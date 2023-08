Excelsior heeft spits eindelijk binnen en huurt Iers international van Tottenham Hotspur

Geen Europees Kampioen­schap want de baby van Pirmin Blaak is nog niet geboren

In afwachting van zijn eerste kind was voormalig Hockeyclub Rotterdam-keeper Pirmin Blaak volop in voorbereiding op het EK, dat op 18 augustus in het Duitse Mönchengladbach begint. Voor een WK of Olympische Spelen had hij een vrijstelling gekregen, maar bij een EK wordt hij thuis verwacht als de baby komt. ,,Maar nog geen baby, dus geen EK. Ik vind het jammer om de titel niet te kunnen verdedigen.”