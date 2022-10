Excelsior hoopt dat vervelende periode na bekerzege in verleden ligt: ‘Het heeft El Yaakoubi wel geraakt’

Trotse nummer zes Sparta wil zonder Namli verder afstand nemen van laagvlie­gers

Zonder de geblesseerd geraakte Younes Namli (28) gaat Sparta op jacht naar een bijzondere statistiek. Want de Rotterdammers kunnen zondag tegen NEC (12.15 uur) na tien speelrondes in de eredivisie op zeventien punten komen. In het seizoen 1991/1992 (achttien) stond de teller voor het laatst op minimaal zeventien, in de eredivisie.

