Excelsior maakt van man van tien miljoen euro eerste zomeraanwinst

Michael (55) speelt zijn tweede WK onder de naam Wilkes Junior: ‘Dat vind ik wel weer leuk’

Michael Wilkes – zoon van oud-voetballegende Faas – doet deze week mee aan het WK footgolf, dat wordt gehouden in het Amerikaanse Orlando. Niet voor spek en bonen. Als routinier behoort hij nog altijd tot de beste footgolfers ter wereld. Al was het even spannend of hij er wel bij zou zijn op de golfbanen van Disney World.