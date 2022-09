Excelsior moet afrekenen met naïviteit: ’We hebben ons lesje nu wel geleerd’

Na twee dreunen in vier dagen wacht Excelsior tegen RKC Waalwijk zondag een belangrijke test. De Rotterdammers moeten razendsnel leren van de matige optredens. En dat moet gebeuren met twee wijzigingen in de basiself.

In welke slechte film zit ik? Dat spookte door het hoofd van Marinus Dijkhuizen, toen FC Twente woensdagavond na geblunder achterin al binnen vijftien seconden de score opende. Zeven minuten later volgde met de 2-0 de genadeklap, waardoor alle tactische plannen meteen de prullenbak in konden. ,,Ik kon mijn ogen niet geloven, onvoorstelbaar”, zei Dijkhuizen na het duel in Enschede. ,,Het is nog heel naïef, niet beseffen wat er op dit niveau gevraagd wordt.”

Frustrerend, noemde Dijkhuizen het. Ook afgelopen zondag tegen het sterke PSV (1-6 nederlaag) maakte Excelsior het zichzelf door persoonlijke fouten onmogelijk om te stunten. ,,Maar misschien is het ook wel goed dat het gebeurt. Het is nu wel echt duidelijk dat we dit seizoen vol aan de bak moeten. We hebben ons lesje nu wel geleerd. De fouten maken we niet met opzet, de jongens zijn schuldbewust. Dan kan ik het snel accepteren en gaan we met z’n allen weer door.”

Eerherstel

Excelsior wacht zondag een kans op eerherstel, met een bezoek aan directe degradatieconcurrent RKC. Dijkhuizen kan in de kraker in Waalwijk weer een beroep doen op smaakmaker Marouan Azarkan, die afgelopen woensdag nog ontbrak wegens lichte knieklachten. Hij vervangt Julian Baas in de voorhoede.

Reda Kharchouch ontbreekt daarentegen. De spits kampt met een rugblessure, waardoor aanwinst Mike van Duinen zijn basisrentree namens de Rotterdammers maakt. Lazaros Lamprou zal voor de eerste keer bij de wedstrijdselectie zitten. De Griekse buitenspeler neemt op de bank de plek in van Jacky Donkor, die wegens trieste privé-omstandigheden afwezig is.

