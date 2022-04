Excelsior pakt in blessuretijd alsnog een punt op bezoek bij VVV-Venlo

Thijs Dallinga na fenomenale eerste seizoens­helft in mindere vorm: ‘Dit is het leven van een spits’

Geen speler in de Keuken Kampioen Divisie greep in de eerste seizoenshelft vaker de schijnwerpers dan Thijs Dallinga, maar in 2022 staat hij vaak achter de coulissen. Zijn topscorerstitel komt langzaam in gevaar.

26 april