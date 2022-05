Excelsior-spelers moeten op de vlucht voor ADO-supporters: ‘Het was rennen voor ons leven’

Café Hoekzight op zijn kop na winst Excelsior: ‘Dit is het wonder van Woudestein’

De promotiewedstrijd tussen ADO Den Haag en Excelsior was een zenuwslopende. Een 3-0 voorsprong voor ADO werd 3-3 en uiteindelijk werd de wedstrijd beslist met strafschoppen. In het Kralingse Café Hoekzight was het een achtbaan aan emoties die eindigde in uitzinnige vreugde: Excelsior gaat terug naar de Eredivisie.

29 mei