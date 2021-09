Excelsior-succes in vier hoofdstukken: ‘Het was deze zomer net alsof ik bij een nieuwe club begon’

Kracht van het collectief

Een lach galmt door het stadion, als Sven Nieuwpoort tijdens een trainingsspelletje een bal op het hoofd van een ploeggenoot gooit. Gierend vliegen spelers elkaar in de armen. Het staat symbool voor de compleet omgeslagen sfeer die in Kralingen heerst. Niet langer voert chagrijn de boventoon, maar rijden spelers met een brede glimlach naar de club. Daarvoor was een grondige renovatie, liefst zeventien spelers vertrokken, noodzakelijk. ,,Afgelopen seizoen zaten we in een negatieve flow’’, blikt rechtsback Siebe Horemans terug. ,,Dit jaar accepteren we veel meer van elkaar. Ja, het voelde deze zomer net alsof ik bij een nieuwe club begon.’’