Excelsior toont beterschap tegen Heracles Almelo, maar moet wel nederlaag slikken

Deze korfballer is na WK-titel nu ook Europees kampioen: ‘Voelt anders aan, want speelde finale niet’

Hij was al wereldkampioen, maar KCC/CK Kozijnen-korfballer Roel Visser heeft nu ook de Europese titel op zijn palmares staan. De 20-jarige Moerkapellenaar won met het Talent TeamNL het EK onder 21 jaar. ,,Deze titel voelt iets anders aan, want ik speelde in de finale niet.’’