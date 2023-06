Excelsior toont maar weer eens aan: gedegen vakwerk levert meer op dan dikke portemonnee

Gaat Sparta een rol spelen in ontknoping titel­strijd? ‘Het is niet zo interes­sant wie er kampioen wordt’

Terwijl het elders in Rotterdam al behoorlijk borrelt, is het op Spangen deze dagen een oase van rust. Sparta kan vanavond tegen PSV een grote rol spelen in de ontknoping van de titelstrijd, maar op Het Kasteel is niemand daar echt mee bezig.