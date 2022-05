Excelsior verspeelt winst in blessuretijd en treft Roda in play-offs

Trainers­wis­sel bij Sparta pakt gunstig uit voor Sven Mijnans: ‘Hij heeft vertrouwen in me als nummer tien’

Coach Maurice Steijn was afgelopen week nog maar net aangetreden bij Sparta, toen hij Sven Mijnans bij zich riep. De boodschap: hij is gecharmeerd van de middenvelder. Prompt was de jongeling tegen AZ (1-1) een van de uitblinkers in de Rotterdamse ploeg. ,,Ik ga er alles aan doen om ook de komende duels belangrijk te zijn.”

3 mei