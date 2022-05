Excelsior wil promotiedroom in leven houden: ‘We willen geschiedenis schrijven’

,,Mooie cijfers”, zegt de aanvoerder met een glimlach. ,,Dat betekent dat ik goed bezig ben. Eigenlijk verbaast het me wel dat ik dit pas na vier jaar laat zien, want ik wist altijd al wel dat ik het in me had.”

Zijn uitstekende seizoen krijgt extra glans als hij de halve finale in de play-offs bereikt. Excelsior, dat over een fitte selectie beschikt, speelde afgelopen dinsdag met 2-2 gelijk. ,,We hebben onszelf tekort gedaan”, concludeert El Yaakoubi. ,,Eigenlijk hadden we op basis van de kansen met 5-0 moeten winnen. Misschien waren het bij sommige jongens toch een beetje de zenuwen, maar we hebben veel vertrouwen in een goede afloop. We willen geschiedenis schrijven, niet dat het seizoen als een nachtkaars uitgaat.”