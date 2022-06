Extra kans niet aan uitgekleed Rozenburg besteed: ‘Jammer dat het doek toch nog is gevallen voor ons’

Rozenburg liet vanavond de herkansing die het kreeg om zich alsnog te handhaven als tweedeklasser liggen. FC Oudewater was in Capelle aan den IJssel met 3-1 te sterk.

In een duel met FC Oudewater nam een piepjonge, door assistent-trainer Erik van de Ridder gecoachte Rozenburg-formatie een voorsprong door een goal van Bethslot Woldeamanuel. De rust brak aan met een 1-1 stand. Na rust was Rozenburg aanvankelijk de gevaarlijkste ploeg. Woldeamanuel kwam alleen voor de keeper maar kon geen tweede keer toeslaan. Toen FC Oudewater vervolgens op 2-1 kwam, speelde Rozenburg een verloren duel.

,,We stonden op een gegeven moment met drie B-junioren in het veld”, aldus Erik van de Ridder. ,,En van die jongens was George Elizabeth nog een paar keer gevaarlijk ook, maar winst zat er na die 2-1 niet meer in.‘’

Al op vakantie

Rozenburg had al geen rekening meer gehouden met een extra kans op handhaving, want enkele belangrijke krachten waren er dinsdagavond in Capelle aan den IJssel al niet meer bij. Van de selectie waren aanvoerder Nick de Bil, centrale verdediger Maikel den Ouden en gelegenheidsdoelman Vince Lissenberg al op vakantie.

Van de Ridder verzorgde op het neutrale veld van CVV Zwervers de coaching, omdat ook trainer Peter-Marcel Nauta ontbrak. Hij had zijn vakantie al geboekt en volgde vanaf zijn vakantieadres de verrichtingen van zijn elftal, dat afgelopen seizoen als dertiende eindigde in de tweede klasse D.

,,Jammer dat het doek toch nog is gevallen voor ons”, blikte De Ridder terug. ,,In de nacompetitie klopten we SSS nog in de eerste ronde nog maar, tegen Zuidland ging het zaterdag in Geervliet op het veld van GHVV’13 na een spektakelstuk mis. Daar hebben we achteraf onze grootste kans op handhaving laten liggen.”

Volledig scherm Berusting bij Rozenburg, vreugde bij FC Oudewater. © Jan Kok