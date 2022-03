Fee voelt zich bij Binnenmaas net zo welkom als broer Daan: ‘Dubbele spiegel, stopcontacten voor stijltang’

Vijf keer rood bij Spar­ta-Rozenburg en Nieuwer­kerk ontsnapt: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Nieuwenhoorn had vanavond geen vat op Ibo Ozbilek. De aanvaller van Oranje Wit scoorde vier keer in de topper in de eerste klasse B. In de tweede klasse D was Sparta-Rozenburg bijzonder tumultueus. Nieuwerkerk kwam na een doelpunt in de 97ste minuut goed weg. Wat gebeurde er nog meer op de amateurvelden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

