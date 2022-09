Fermina doet Romário na bij Excelsior Maassluis: ‘Hij moet volgende week zeggen dat hij er twee maakt’

Trainer Dogan Corneille kon het niet ontkennen. Dat zijn ploeg in de eerste twee (verloren) competitiewedstrijd nog geen doelpunt had gemaakt, had het moraal zo’n beetje onder het vriespunt gebracht. In zijn voorbespreking was de zoektocht naar het eerste doelpunt van het seizoen een item. De nieuwe spits Carlito Fermina stelde de coach gerust. ,,Hij zei dat hij ons aan een doelpunt zou helpen.”

En de 22-jarige Delftenaar, die namens Excelsior twee duels in de eredivisie speelde, kwam zijn woorden na. Na 17 minuten spelen bracht hij de Tricolores aan de leiding in Lisse. ,,Dat deed Romário vroeger ook. Die zei ook dat hij er één ging maken en deed dat dan vervolgens ook”, vergeleek Corneille het uitgesproken zelfvertrouwen van zijn spits met die Braziliaanse topvoetballer uit de jaren negentig. ,,Misschien moet Carlito volgende week zeggen dat hij er twee gaat maken, haha.”

Genoeg voor de overwinning was het uiteindelijk niet, want in de tweede helft maakte FC Lisse via Jeffrey Klijbroek gelijk: 1-1. ,,Het had beide kanten op kunnen vallen. In de slotfase kregen wij nog een paar enorme kansen. Maar ik ben hier best content mee. Zeker als je bedenkt dat we al acht duels op een een rij op écht gras verloren hadden. Dat gaat toch in die koppies zitten.”

Debuut jeugdspeler

Corneille liet bovendien wederom een jeugdspeler debuteren. Jorn Ringelberg mocht in de tweede minuut invallen nadat linksback Lulu Statia een bal in zijn gezicht had gekregen. ,,Hij was groggy en omdat ik geen andere linksbacks had, heb ik Jorn - die er voor het eerst bij zat - laten debuteren. Dit geeft aan dat het niveau van onze onder 21 ook gewoon uitstekend is.”

