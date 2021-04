Ferry de Haan overwint angst met keuze voor SC Heerenveen: ‘Ik denk dat het voor Excelsior ook niet verkeerd hoeft te zijn’

Verloren zoon Pirmin Blaak waarschuwt hockeyers van Rotterdam: ‘Laat dit een wa­ke-up­call zijn’

5 april Hij is er al járen weg, maar zijn naam wordt toch nog vaak met HC Rotterdam geassocieerd. Pirmin Blaak (33) keerde even terug aan de Hazelaarweg als doelman van Oranje-Rood, en verloor nipt: 4-3. Blaak had wel een waarschuwing voor zijn oude club.