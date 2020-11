Feyenoord legt talent Mike Kleijn (15) vast

Kleijn, door Feyenoord weggeplukt bij de amateurs van Baronie, is aanvoerder van Oranje onder 15 jaar. De VWO-leerling is uiteraard trots op zijn eerste profcontract. ,,Feyenoord laat zien dat er vertrouwen in mij is, ze geloven in mij’', zegt Kleijn.

Er was volop interesse uit het buitenland voor de middenvelder, maar die heeft een ander traject voor ogen. ,,Het was niet moeilijk om die interesse links te laten liggen’', zegt Kleijn. ,,Eerst doorbreken in Nederland en het goed doen in het eerste elftal en dan pas verder kijken, zo zie ik het. Ik speel al sinds mijn zesde jaar voor Feyenoord. Vanaf de leeftijdscategorie onder 12 jaar mocht ik steeds aansluiten bij een leeftijdsgroep hoger. Het laatste jaar is het snel gegaan.’'

Daan Kramp en Juul Heldens begeleiden de speler namens de Forza Sports Group. Ajax zou eveneens geinteresseerd zijn geweest in de speler. Kramp gaat niet op namen in. ,,De interesse was er vanuit Nederland en het buitenland. Maar het is nooit een serieuze optie geweest voor Mike, hij heeft het erg naar zijn zin in Rotterdam. Wij zijn ervan overtuigd dat Feyenoord op dit moment de juiste club is voor hem. Dat gevoel werd bevestigd in onze gesprekken met Stanley Brard en Frank Arnesen.’’