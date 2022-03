Feyenoord Vrouwen naar de Kuip: na voorwedstrijd volgende Klassieker waarschijnlijk in voetbaltempel

Het is Feyenoord Vrouwen gelukt! Nog in hun debuutseizoen speelt de ploeg van Danny Mulder in de Kuip. Morgen is het slechts een demonstratiewedstrijd, maar... de volgende Klassieker wordt in mei zeer waarschijnlijk in de voetbaltempel van Nederland gehouden.

Dromen komen uit. Zelfs al word je over twee dagen 30 jaar en heb je eigenlijk alles in het voetbal al meegemaakt. ,,Ik droom al sinds ik tiener ben om in de Kuip te mogen spelen”, zegt Pia Rijsdijk. ,,Bij bezoekjes aan het stadion, denk je weleens aan zelf hier spelen. Dat het nu gebeurt, is zo ontzettend gaaf! Altijd als ik naar de Kuip ga, heb ik kippenvel. Als ik straks op het veld sta helemaal! Het allermooiste van de Kuip is als er gescoord wordt. Het juichen, het trillen van het stadion, dat is zo indrukwekkend. Ja, scoren in de Kuip zou het helemaal afmaken.”

Demonstratiewedstrijd

Feyenoord Vrouwen speelt morgen een demonstratiewedstrijd tegen topklasser Saestum. Slechts twee keer een kwartier als voorwedstrijd van het mannenduel tussen de Rotterdammers en RKC. Dat klinkt niet helemaal als een volwaardig optreden. ,,Zo zie ik het niet. Het is voor ons een manier om te laten zien dat vrouwenvoetbal in de Kuip zo gek nog niet is. Er zitten waarschijnlijk meer toeschouwers dan op Varkenoord. Zij maken nu kennis met vrouwenvoetbal en wij moeten zorgen dat we een goede indruk achterlaten.”

Want er ligt nog iets veel mooiers in het verschiet. Het duel is eigenlijk een voorproefje op het echte werk dat eraan komt. De club doet er alles aan om de competitiewedstrijd tegen Ajax van half mei in de Kuip te laten plaatsvinden. ,, Of dat lukt, is nog onbekend. Hopelijk lukt het en anders moeten we nog even geduld tot volgend jaar hebben.”

Volledig scherm Pia Rijsdijk. © Tom Bode